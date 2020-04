Coronavirus: i commercianti e imprenditori di Crotone chiedono aiuto: “soli non ce la faremo”. Inizia la protesta

E’ quanto affermano gli Imprenditori, commercianti, aziende e tutto il tessuto economico del territorio

La Redazione

Crotone,

martedì 28 Aprile 2020.

Chiediamo

fortemente a tutte le ASSOCIAZIONI di categoria del nostro territorio di unirsi

e insieme farsi portavoce di tutti noi commercianti, imprenditori e

professionisti. Abbiamo chiesto un tavolo al Commissario Prefettizio.

Tutti devono sapere cosa sta succedendo. Ci hanno

lasciati soli.

Non possiamo abbassare le saracinesche delle nostre

aziende dopo anni di sacrifici. Abbiamo bisogno del supporto di tutti gli enti

locali, e per questo daremo vita ad una manifestazione appendendo dei cartelli

nei quali chiediamo aiuto, ma soprattutto supporto, affinché passata

l’emergenza Covid-19 il nostro territorio non venga inondato da una crisi

economica insuperabile.

Di seguito l’appello che darà inizio alla nostra

manifestazione:

AGLI ENTI LOCALI

Noi

siamo in movimento anche se ancora non possiamo lavorare, ma le istituzioni sul

territorio cosa stanno facendo? Non importa di chi sia la colpa, ma

STIAMO

PERDENDO TEMPO.

In

un silenzio assordante, abbiamo bisogno del suono delle vostre risposte.

Abbiamo

bisogno di azioni concrete per riscrivere la storia di una Nazione distrutta.

#PRETENDIAMORISPETTO

SOLI

NON CE LA FAREMO!

Cancellate

i tributi locali!

Dateci

spazio per agire!

#NONLASCIATECISOLI

