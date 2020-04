Crotone, prossime elezioni amministrative: il dott. Salvatore Pacenza candidato Sindaco per il centrodestra?

Già Consigliere regionale e presidente della terza commissione sanità sotto l’egida di Scopelliti Governatore

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 28 Aprile 2020.

Coronavirus,

COVID-19, non si parla d’altro da due mesi e non potrebbe essere diversamente

per ciò che il virus sta provocando nel Mondo.

Dalle

prime luci dell’alba e fino al tramonto si fa il conto dei contagiati e dei

morti. Le ristrettezze messe in atto dal Governo dall’inizio della pandemia sono

la conseguenza per rallentare l’effetto COVID-19.

L’inizio

della fase 2 (4 maggio 2020) che rallenta le misure restrittive è un primo segnale,

anche se minimo, del graduale ritorno alla normalitĂ .

La

politica intesa come adempimento degli obblighi istituzionali: elezioni

regionali (si dovranno rinnovare i Consigli ed eleggere i presidenti in

Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto) fa parte del

ritorno alla vita normale.

Non

solo elezioni regionali, nello stesso periodo oltre cento Comuni dovranno

rinnovare il Consiglio ed eleggere il Sindaco. Tra i comuni al voto anche

Crotone che è commissariata dal 4 dicembre 2019. Quando mancano cinque/sei mesi

alla data del voto, ed in piena emergenza COVID-19, incominciano a trapelare i

nomi dei candidati a Sindaco.

Il

nome più gettonato per la candidatura a Sindaco è quello del dott. Salvatore

Pacenza, dirigente del reparto diabetologia presso l’Asp di Crotone. Il nome

del dott. Pacenza associato alla candidatura di Sindaco è pronunciato dalla

maggior parte delle persone in fila ai supermercati, farmacie, tabacchini,

negozi che vendono prodotti per l’igiene, da molte persone che ritirano la

pensione alla posta e fanno la fila per entrare in banca. Nell’ambito del suo

schieramento politico (centrodestra) gode ottima stima e ogni qualvolta c’è una

consultazione elettorale regionale o comunale, lo “tirano” dalla giacca per

candidarsi. GiĂ Consigliere regionale e presidente della terza commissione

sanità , sotto l’egida di Giuseppe Scopelliti presidente della Calabria, per sua

scelta non si è candidato alle successive elezioni regionali, 23 novembre 2014,

ed in nessun’altra consultazione elettorale.

Tantissimi

cittadini e diversi amici del suo schieramento politico adesso lo vorrebbero

come candidato Sindaco di una CittĂ che da piĂą anni sta pagando un prezzo

altissimo per quanto riguarda la disoccupazione, servizi, ambiente, sicurezza. Non

abbiamo avuto modo di conoscere il parere del dott. Salvatore Pacenza a

proposito di una sua eventuale candidatura a Sindaco, ma siamo certi che

prenderĂ in serie considerazione tale proposta quando gli verrĂ offerta

ufficialmente giacché arriva dai cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA