Dieci anni fa l’annuncio: “Andrea Agnelli presidente”. Ecco come ha portato la Juve nel futuro Il 28 aprile 2010 Elkann ufficializzava: “Mio cugino Andrea al comando”. Una società in crisi è diventata dominante: da allora otto scudetti e una crescita impetuosa. Lo stadio come svolta, Cristiano Ronaldo la scommessa continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Il 28 aprile 2010 Elkann ufficializzava: “Mio cugino Andrea al comando”. Una società in crisi è diventata dominante: da allora otto scudetti e una crescita impetuosa. Lo stadio come svolta, Cristiano Ronaldo la scommessa



