Dopo 10 anni tornano i Concorsi al Comune di Cariati, 13 le professionalità da individuare

Dopo 10 anni tornano i Concorsi al Comune di Cariati, 13 le professionalitĂ da individuare

Approvazione, nei giorni scorsi, da parte della Giunta Municipale

La Redazione

Cariati,

martedì 28 Aprile 2020.

Garantire efficacia ed

efficienza nei servizi da erogare al cittadino attraverso il potenziamento

della pianta organica, condizione fondamentale per far funzionare al meglio la

macchina comunale.

Risponde a questo obiettivo

l’approvazione, nei giorni scorsi, da parte della Giunta Municipale del piano

triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 attraverso il quale

l’Amministrazione Comunale programma l’assunzione, nel rispetto dei principio

di trasparenza e si garantisce l’opportunità occupazionale per laureati e

diplomati.

Dopo

10 anni tornano i concorsi nella macchina comunale. Sono 13 le professionalitĂ

da reclutare.

L’individuazione delle

figure necessarie è seguita ad un’analisi attenta e ponderata delle criticitĂ

determinate dalla carenza del personale e dalle necessitĂ di risolvere in

funzione delle risposte da offrire all’utenza. Le procedure concorsuali saranno

attivate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione e, visto

che l’Ente è in dissesto finanziario, della prescritta autorizzazione della

COSFEL, Commissione Ministeriale per la StabilitĂ Finanziaria degli Enti Locali.

I posti per istruttori

direttivi, di categoria D, sono due per l’area tecnica (laurea ingegneria,

architettura, equipollenti); uno per l’area demografica, (laurea discipline

giuridiche); uno a Comandante della Polizia Municipale ed

uno per l’area finanziaria (laurea discipline economiche).Per la categoria C, i

posti che saranno messi a concorso sono 3 per agente di Polizia Municipale; 2

per l’area tecnica (diploma geometra o equipollente), 4 istruttori contabili e

amministrativi. Sono 13, in tutto, tra part-time e full time, tutti a tempo

indeterminato. Nel Piano del Fabbisogno del Personale è inclusa anche la

stabilizzazione etero-finanziata dalla Regione, dal Ministero e dal Comune dei

19 Lavoratori Socialmente utili e di Pubblica UtilitĂ a tempo indeterminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA