Haftar il generalissimissimo

Roma. In Libia il generale Haftar lunedì sera ha dichiarato che gli accordi di Skhirat non sono più validi, come aveva già detto nel 2017, e ha dichiarato anche che la Libia sarà ora guidata da un regime militare con a capo Haftar, come aveva già dichiarato nel 2014. Il generale libico ha questo mod […]

La Redazione 24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Roma. In Libia il generale Haftar lunedì sera ha dichiarato che gli accordi di Skhirat non sono più validi, come aveva già detto nel 2017, e ha dichiarato anche che la Libia sarà ora guidata da un regime militare con a capo Haftar, come aveva già dichiarato nel 2014. Il generale libico ha questo mod

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA