Il test di realtà per gli autocrati

Il test di realtĂ per gli autocrati

Il presidente americano Donald Trump dice che, visto che il disinfettante uccide il virus, basta escogitare il modo per iniettarlo nelle vene del malato per ottenere la guarigione. Il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko sostiene che il coronavirus non è un pericolo e rimanda i bambini a scuola continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

martedì 28 Aprile 2020.

