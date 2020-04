Ira della Lega di A contro Spadafora e il Governo. Il 14 giugno data limite per ripartire

Ira della Lega di A contro Spadafora e il Governo. Il 14 giugno data limite per ripartire Secondo i club sarebbe stato disatteso un accordo già raggiunto. E se non si riprende c’è il timore per l’ultima rata dei diritti tv continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Ira della Lega di A contro Spadafora e il Governo. Il 14 giugno data limite per ripartire

Secondo i club sarebbe stato disatteso un accordo già raggiunto. E se non si riprende c’è il timore per l’ultima rata dei diritti tv



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA