ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – CONCORSO (scad. 28 maggio 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e pieno, per il settore professionale di attivita’ degli appalti e contratti. (20E04866) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 28 Aprile 2020.

