Le soprese della DAD: report incontro tra studenti del Liceo Pitagora di Crotone e gli attori Gifuni e Bergamasco

martedì 28 Aprile 2020.

Nell’arco di poco più di un’ora e mezza, in un periodo in cui il tempo sembra dilatarsi all’infinito, tanta intensità è passata attraverso gli schermi di 19 studenti una professoressa e due grandi professionisti della cultura quali Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni. Lo spunto per l’incontro è stato la visione di un film fondamentale nella storia d’Italia “La meglio gioventu’” che gli studenti della classe 5D hanno visto e recensito in occasione di un approfondimento di storia. I due attori protagonisti del film hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di incontrare gli studenti per discutere del film e venerdi 24 aprile alle 11 al suono virtuale di una campanella in un’aula ancora più virtuale si sono susseguite storie, emozioni e riflessioni di un passato che appartiene a tutti noi italiani e di un presente ancora più vicino che indica la strada al futuro di questa nuova generazione. L’incontro ha toccato infatti gli aspetti più coinvolgenti del film ma poi ha allargato i suoi confini e i due attori, incalzati dagli studenti, hanno raccontato particolari inediti nella costruzione del film e dei suoi personaggi. Tante le riflessioni e tanti gli spunti per un dibattito intenso che ha affrontato anche il tema del futuro degli studenti che a breve affronteranno l’esame di maturità . L’esperienza rimarrà in tutti noi a testimonianza che in un periodo che ci sta segnando profondamente è possibile cogliere la bellezza che può essere più vicino quanto si creda.

