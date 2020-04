Liberarsi dal virus e dal giogo della società chiusa

Liberarsi dal virus e dal giogo della societĂ chiusa

Si dice che non bisogna mai lasciare che una buona crisi vada sprecata. Una crisi, per quanto spiacevole, è spesso l’occasione per realizzare cambiamenti altrimenti impensabili e porta con sé l’opportunità di una risposta creativa. Per noi, trasformare la crisi in un’opportunità significa abbandonar continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Si dice che non bisogna mai lasciare che una buona crisi vada sprecata. Una crisi, per quanto spiacevole, è spesso l’occasione per realizzare cambiamenti altrimenti impensabili e porta con sé l’opportunità di una risposta creativa. Per noi, trasformare la crisi in un’opportunità significa abbandonar

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA