Se pensate davvero che Immuni ci darà la libertà di uscire, vi illudete

La Redazione 24

martedì 28 Aprile 2020.

Milano. Perché il premier Giuseppe Conte non ha citato la app Immuni nella sua conferenza stampa di domenica sera? Il primo ministro non ne ha citate tante di cose che avremmo voluto sentire, ma non aver nemmeno sfiorato il tema del tracciamento dei contagi tramite app ha stupito molti. Ma come, si

