Spadafora: “La prudenza per una speranza di ripartire in A e non fare come in Francia”

Spadafora: “La prudenza per una speranza di ripartire in A e non fare come in Francia” Il ministro dello Sport: “L’alternativa è fare come la Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Qualche presidente ha fatto intendere che ci fosse un accordo per la ripresa del campionato in una determinata data solo […]

La Redazione24

,

martedì 28 Aprile 2020.

Spadafora: “La prudenza per una speranza di ripartire in A e non fare come in Francia”

Il ministro dello Sport: “L’alternativa è fare come la Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Qualche presidente ha fatto intendere che ci fosse un accordo per la ripresa del campionato in una determinata data solo per metterci passato: tentativo vano, le cose sono cambiate”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA