Un modello per il dopo

L'emergenza sanitaria e la crisi economica hanno suscitato l'aspettativa di uno stato più efficiente e sollecito nel far pervenire il sostegno pubblico a quanti ne hanno bisogno. La costruzione, in quattordici mesi, del nuovo ponte di Genova costituisce un passo fondamentale in questa direzione.

La Redazione 24

,

martedì 28 Aprile 2020.

