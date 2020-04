Un Papeete per Lotito

“Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici”. Poco manca e dovremo chiamarlo anche Capitano del Popolo, Lotito Claudio. Chissà se ha pure la scorta di mascherine per scendere in piazza con tutta la curva come Salvini Ma continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

martedì 28 Aprile 2020.

