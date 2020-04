Volkswagen mangia virus

Per celebrare la ripartenza, la Volkswagen, il più grande produttore di auto del mondo, ha proiettato su un muro del suo quartier generale a Wolfsburg il proprio logo ruotato di 90 gradi in versione Pac-Man che mangia il coronavirus – la foto è stata scattata da Fabian Bimmer per Reuters. Ieri si è continua a […]

La Redazione 24

,

martedì 28 Aprile 2020.

