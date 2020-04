Fauci, pessimismo e idee: “Gli Usa non sono pronti a riprendere. Ma un’idea si può considerare…”

La Redazione24

,

mercoledì 29 Aprile 2020.

Fauci, pessimismo e idee: “Gli Usa non sono pronti a riprendere. Ma un’idea si può considerare…”

Il leader della task force di Trump al NY Times: “Sarei felice di rivedere lo sport, ma ancora non si può garantire la sicurezza. Tutti in una città, giocatori segregati, test frequenti? Non è facile, ma può essere una soluzione”



