Furgone in fiamme sulla SS106 zona Aeroporto di Crotone, nessun ferito. Immediato intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

mercoledì 29 Aprile 2020.

Questa mattina intorno alle ore 11:30 una chiamata alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, segnalava un’auto in fiamme sulla statale 106 in prossimità dell’aeroporto S. Anna.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco si apprestavano velocemente allo spegnimento delle fiamme che avevano interessato già gran parte del veicolo, un furgone Fiat Scudo, mettendo in sicurezza anche l’area circostante evitando il passaggio di altri autoveicoli durante l’operazione.

