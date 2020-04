Giacomelli (Pd) ci spiega perché il governo non rischia. Per ora

Roma. "La nostra bussola deve essere il principio di realismo, mentre invece vedo fantasticherie su formule nuove per nuovi governi: non credo che ci sia alcuna condizione per alimentare questa discussione adesso, sarebbe una follia", dice al Foglio il deputato del Pd Antonello Giacomelli, un tempo

