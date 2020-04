I giovani di Cirò Marina creano un gruppo “Uniti ce la faremo” al fianco dei più bisognosi con la distribuzione di beni primari

Ancora grande solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose a Cirò Marina, questa volta l’aiuto arriva dai giovani

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 29 Aprile 2020.

Con l’inizio di questa grave emergenza sanitaria si è creato nella nostra cittadina un gruppo nominato “Uniti ce la faremo” ideato da Cataldo Potenza che ha voluto fortemente avviare questa nobile iniziativa, con il solo scopo di aiutare chi in questo periodo si trova in grande difficoltà .

Il gruppo nasce senza scopo di lucro e verrà sciolto non appena l’emergenza Covid19 sarà terminata. Oltre al fondatore Cataldo Potenza, altri giovani del paese hanno aderito a questa nobile iniziativa.

Inoltre, grazie a questo gruppo, sono già stati distribuiti una grande quantità di beni primari a tutti coloro che non hanno una stabilità economica idonea per sopravvivere. Dal primo giorno non sono mancati grandi esempi di collaborazione e aiuto.

La solidarietà , dice Cataldo Potenza, è l’unico investimento che non fallisce mai ed è per questo che insieme e soprattutto uniti possiamo farcela. -Ci riferisce Cataldo- Ognuno può contribuire in qualsiasi modo (con beni di prima necessità ma anche economicamente) per cercare di aiutare ancora più famiglie. Pertanto si cerca di coinvolgere più gente possibile.

