Perché il voto via posta è tanto controverso

A sette mesi dalle elezioni americane la domanda da farsi non è chi vincerà (Dio, si sa, non gioca a dadi, ma, si sa, a volte sì) ma come si voterà, visto che in ballo, più ancora delle sorti elettorali di Joe Biden e Donald Trump ci sarà il Covid-19 e la salute degli americani. […]

La Redazione 24

,

mercoledì 29 Aprile 2020.

A sette mesi dalle elezioni americane la domanda da farsi non è chi vincerà (Dio, si sa, non gioca a dadi, ma, si sa, a volte sì) ma come si voterà, visto che in ballo, più ancora delle sorti elettorali di Joe Biden e Donald Trump ci sarà il Covid-19 e la salute degli americani. L’ipotesi che il v

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA