Su “Poeti e Poesia” i percorsi poetici di Francesco Amato di Cirò Marina e Rocco Taliano Grasso di Cariati

Sull’ultimo numero della rivista internazionale di poesia “Poeti e Poesia” (Roma), è uscito un breve saggio di Rocco Taliano Grasso sul poeta Francesco Amato e una antologia sui loro testi poetici

Cirò Marina e Cariati,

mercoledì 29 Aprile 2020.

Rocco Taliano Grasso

L’ultimo numero della rivista internazionale “Poeti e Poesia”, diretta da Elio Pecora,

uno dei piĂą noti poeti italiani, dedica ampio spazio a due autori calabresi,

due poeti: Francesco Amato, di Cirò Marina, dove è nato nel 1934, morto a

Tolmezzo di Udine nel 1994, e Rocco Taliano Grasso, di Cariati.

Proprio quest’ultimo riapre ancora una volta il dibattito sul

poeta cirotano con un saggio, “Una

lampada sul davanzale”, che ne illustra la poetica, coniugandola con la

vita e l’opera, e corredandola di una selezione di liriche scelte dai libri

pubblicati, quali “Giorno di collina”,

“Questo è il padre e l’uomo”, “Oltre il circolo chiuso”, “Haceldama”, “La rosa e l’ombra”. Taliano Grasso, che ha conosciuto Amato grazie

all’amicizia con il fratello Cataldo, ha pubblicato anche nel 2014, in

occasione del ventennale della morte, un saggio dal titolo “Francesco Amato – Itinerario nella poesia e

nella narrativa” (Ferrari ed.).

Francesco Amato

Le memorie dell’infanzia e dell’adolescenza nel paese natìo, la

dura lotta per il pane, “per vincere la

fame / il suo morso di bestia”, e il duro lavoro nei campi al seguito del

padre, segnano profondamente il percorso poetico-esistenziale di Amato,

imprimendo ai versi una forte intonazione di denuncia e di impegno politico e civile,

alla maniera di Franco Costabile. Vibranti e intensi quelli scritti come

testimone oculare delle lotte per la terra e per la strage di Melissa nel 1949:

“Le madri sciolsero un pianto/ di morte/

e i lunghi capelli corvini./ Eravamo in tanti a Melissa/ quel giorno lontano/

rivelato dai morti”. Infine l’emigrazione, una nuova vita in una nuova

terra, il Friuli, in cui il poeta scopre forti affinitĂ con le sue radici

calabresi e dove, accanto al lavoro, si fa apprezzare e pubblica tutte le sue

opere, cimentandosi anche nella drammaturgia, nella narrativa e nella critica

d’arte. Del poeta di Cirò Marina, Taliano Grasso sottolinea come e quanto col

tempo si faccia strada nella sua visione una laica, illuminata istanza di fede

di chiara ascendenza biblico-cristiana, una lampada che balugina di solidarietĂ

e speranza nella notte buia della storia: “Lascio

la porta socchiusa,/ una lampada sul davanzale”.

La rivista propone infine una nutrita antologia di versi di

Taliano Grasso, autore poliedrico (teatro, saggistica, narrativa), vincitore

del Premio Montale nel 1995, tratti

dalle raccolte “Sigillerei le labbra”,

“Madama la Levriera” e “La fiaccola di Ewald”, e che pare ormai

gemellatosi con il nostro Amato, di cui ricorrerĂ il trentennale nel 2024.

Copertina della rivista “Poeti e Poesia”

