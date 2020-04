Bufera social su Icardi: tifosi nerazzurri furiosi per un like di troppo

giovedì 30 Aprile 2020.

L’argentino ha apprezzato il post in cui Krkic rimarcava l’assenza della Var nella sfida Champions tra Inter e Barcellona di 10 anni fa



