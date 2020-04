Bundesliga, manca il via libera della Merkel: no al sogno di ripresa il 9 maggio

Bundesliga, manca il via libera della Merkel: no al sogno di ripresa il 9 maggio Nel meeting tra la cancelliera, ministri e presidenti regionali non è stata presa una decisione: tutto rinviato a mercoledì. Intanto le squadre hanno iniziato i test ravvicinati per riprendere al più presto gli allenamenti di gruppo continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 30 Aprile 2020.

Bundesliga, manca il via libera della Merkel: no al sogno di ripresa il 9 maggio

Nel meeting tra la cancelliera, ministri e presidenti regionali non è stata presa una decisione: tutto rinviato a mercoledì. Intanto le squadre hanno iniziato i test ravvicinati per riprendere al più presto gli allenamenti di gruppo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA