Calabria, ordinanza per la riapertura anticipata di alcune attività voluta dalla Presidente Iole Santelli bocciata da molti Sindaci e cittadini

Calabria, ordinanza per la riapertura anticipata di alcune attivitĂ voluta dalla Presidente Iole Santelli bocciata da molti Sindaci e cittadini

Tra coloro che non condividono l’ordinanza i sindaci di R. Calabria, Catanzaro, Lamezia Terme

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

giovedì 30 Aprile 2020.

L’importante

non è partire in anticipo per conquistare qualche metro di vantaggio per arrivare

primi al traguardo, ma non perdersi lungo il percorso e giungere alla meta in

condizioni tali da poter disputare altre e piĂą importanti gare. La competizione sanitaria che si sta

disputando contro COVID-19 è nella fase con meno contagi e meno decessi. Un segnale,

se pur minimo, che si potrebbe tradurre nell’inizio del definitivo arresto della

pandemia.

Per

sconfiggere il Virus, ed evitare che in altre occasioni si ripresenti provocando

danni maggiori a persone e all’economia, occorre mantenere la giusta andatura per

evitare di sbandare lungo il percorso.

La

presidente della Calabria, Iole Santelli (centrodestra), nella tarda serata di

ieri (29 maggio) ha lanciato il “liberi tutti” autorizzando la riapertura di

bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, mercati all’aperto, negozi di fiori. Un’ordinanza

in contrapposizione al Dpcm che fissa al 4 maggio il primo passo fondamentale e

necessario consentendo la riapertura di alcune attività affinché il Paese torni

gradualmente alla normalità senza alcun intoppo. L’ordinanza della presidente

Iole Santelli non è stata accettata da alcuni Sindaci, anche di centrodestra. Tra i sindaci

che si sono schierati contro: Giuseppe FalcomatĂ (Reggio Calabria); Sergio

Abramo (Catanzaro); Paolo Mascaro (Lamezia Terme); Raffaele Falbo (Melissa).

Contrario all’ordinanza della Santelli anche il presidente ff della Provincia

di Crotone, Giuseppe Dell’Aquila, la cui decisione è stata sottoscritta da

sindaci e politici dell’intero territorio. Non solo Sindaci e politici si sono

schierati contro, disapprovazioni all’ordinanza della presidente Santelli sono

arrivati da normali cittadini dichiarandosi contrari ad accelerare i tempi

della ripartenza di alcune attività . “Aspettare ancora qualche settimana prima

della graduale apertura di determinate attivitĂ per evitare il ritorno del

contagio di massa si deve accettare con senso di responsabilità – affermano i cittadini”.

L’effetto

COVID-19 passerĂ . Dopo, un altro importante impegno deve essere portato a

termine dal Governo: riappropriarsi della gestione sanitaria dell’intero

territorio nazionale. L’Italia attuale sembra essere composta di venti Stati

(Regioni) nello Stato Italia. Ogni Regione si gestisce come meglio crede i

servizi piĂą importanti, in particolare la sanitĂ .

