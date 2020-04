Conte e le Inter post Triplete: con lui la seconda media punti più alta

Antonio battuto soltanto da Leonardo, Spalletti terzo in classifica. Per l'allenatore di oggi 22 vittorie in 36 partite e 2 punti a gara

giovedì 30 Aprile 2020.

Conte e le Inter post Triplete: con lui la seconda media punti più alta

Antonio battuto soltanto da Leonardo, Spalletti terzo in classifica. Per l’allenatore di oggi 22 vittorie in 36 partite e 2 punti a gara



