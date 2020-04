Coronavirus: I sindaci della provincia di Crotone dicono No all’ordinanza della Santelli sull’apertura delle attivitÃ  commerciali

Coronavirus: I sindaci della provincia di Crotone dicono No all’ordinanza della Santelli sull’apertura delle attività commerciali

Lo afferma in una nota l’ufficio presidenza della Provincia di Crotone

Crotone,

giovedì 30 Aprile 2020.

Sindaci del crotonese ed il Presidente f. f. della Provincia di Crotone non intendono rispettare l’ordinanza regionale con la quale la presidente Santelli ha derogato al Dpcm del governo e alle ordinanze sindacali.

Nessuna corsa in avanti, il presidente della Provincia ed i sindaci frenano, scrivono alla Governatrice della Calabria Santelli e annunciano che adotteranno le ordinanze necessarie per mantenere in vigore le disposizioni adottate precedentemente dal Governo nazionale.

Firmato:

Giuseppe Dell’Aquila – Provincia di Crotone

Mariagrazia Vittimberga – Isola di Caporizzuto

Salvatore Divuono – Cutro

Annibale Parise – Mesoraca

Tommaso Blandino – Rocca di Neto

Nicola Belcastro – Cotronei

Raffaele Falbo – Melissa

Nicola Bilotta – Roccabernarda

Francesco Paletta – Cirò

Rosario Macrì – Belvedere Spinello

Carmine Barbuto – San Mauro Marchesato

Lucio Giordano – Santa Severina

Pino Cozza – Verzino

Marianna Caligiuri – Caccuri

Domenico Frontera – Cerenzia

Franco Durante – Castelsilano

Franco Scarpelli – San Nicola dell’Alto

Pietro Greco – Umbriatico

Antonio Amato – Carfizzi

