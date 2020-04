Le decisioni del governo su Immuni

giovedì 30 Aprile 2020.

Mercoledì notte il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che contiene, tra le altre cose, il quadro normativo in cui si andrà a inserire l’adozione di Immuni, la app scelta dal governo per fare il tracciamento dei contagiati da coronavirus. Al suo interno ci sono poche novità

