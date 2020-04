Le tv non cambiano idea: in caso di stop alla serie A, la sesta rata Ã¨ in bilico

Le tv non cambiano idea: in caso di stop alla serie A, la sesta rata è in bilico

giovedì 30 Aprile 2020.

Se non si ripartirà, Sky e Dazn sono intenzionati a non versare l’ultima tranche. La Lega cercherà l’intesa, qualche club pensa alla causa



