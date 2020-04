Provincia di Crotone: Approvato schema di concessione del centro polisportivo di Strongoli

Lo rende noto il presidente f.f. della Provincia di Crotone, Giuseppe dell’Aquila

La Redazione

Strongoli,

giovedì 30 Aprile 2020.

È stato approvato, nel consiglio provinciale di ieri, lo schema di concessione che prevede l’utilizzo ed il ripristino del centro polisportivo del Comune di Strongoli.

La convenzione, -afferma Dell’Aquila- siglata tra i due enti nei mesi scorsi a seguito di una tromba d’aria che aveva danneggiato la palestra, è stata portata all’attenzione dei consiglieri nella seduta tenutasi in via del tutto straordinaria in videoconferenza a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, considerati i ripetuti atti vandalici che si sono riscontrati a danneggiamento della stessa.

“Ringrazio i consiglieri provinciali -continua Dell’Aquila- per la sensibilità dimostrata: nonostante il periodo di forte emergenza, abbiamo cercato di rimanere affianco ai cittadini ed ora cercheremo di riorganizzare le nostre attività . Ringrazio inoltre la comunità di Strongoli e le società sportive per la pazienza dimostrata. È necessario soprattutto per gli enti pubblici rispettare i tempi previsti dalla macchina amministrativa, anche se questo gioca a discapito delle comunità , purtroppo. La speranza è che le forze dell’ordine -conclude- riescano ad arginare il ripetersi di nuovi e continui atti vandalici e che l’Amministrazione Comunale di Strongoli soddisfi, quanto prima, i bisogni della sua collettività ”.

