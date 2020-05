Coronavirus, il Comitato “Provincia della Magna Grecia”: “con la fase 2 si rischia un affossamento totale”

E’ quanto afferma nella nota Domenico Mazza componente il coordinamento dell’area jonica Magnogreca

Oscare Grisolia

Crotone,

venerdì 01 Maggio 2020.

Riceviamo e pubblichiamo la nota del componente il coordinamento dell'area

jonica Magnogreca, Domenico Mazza. Nella nota si legge:” L’area Jonica sotto il profilo economico era

già permeata da una situazione critica, se non drammatica. Ora, dopo

l’avvento del Coronavirus e con l’imminente passaggio alla fase 2, rischia un

affossamento totale. Tale debacle, non sarà definitiva se, chi di

competenza, s’attiverà per rilanciare un piano infrastrutturale delle grandi

opere. Diventa pertanto ancor più significativa, la realizzazione di

un’infrastruttura come la statale 106, che non potrà più essere la storia

infinita di segmenti spezzettati d’ammodernamento e tratti che definire

mulattiera sarebbe un eufemismo. Bisognerà investire ed accelerare i

lavori d’ammodernamento della ferrovia Jonica, creando quel servizio

metropolitano leggero fra lo scalo aeroportuale, le città di Crotone e

Corigliano Rossano, le stazioni d’interscambio modale lungo la tratta Catanzaro

Lido-Metaponto e lo snodo di Sibari. Sarà un imperativo la definitiva

messa a regime de retroporti di Crotone e Corigliano Rossano con l’avvio delle

aree Zes. Operando in tale direzione si darebbe un segnale, di coraggio e

di volontà a ricominciare, premiando chi, in questa triste situazione

economica, ancor più incancrenita dal C19 rischia a tenere in vita quelle

attività produttive, non solo per loro stessi ma anche per i dipendenti che ivi

lavorano. Ne deriverebbe uno slancio di vitalità alle città ed ai tutti i

comuni dell’arco Jonico- Silano della Magna Graecia, nonché d’ottimismo per il

futuro. Personalmente, ma anche come comitato Magna Graecia, siamo fermamente

convinti che il momento dei progetti arraffazzonati debba finire, lasciando

spazio, ove possibile e consentito, alle opere di grande respiro. Tutto

ciò contribuirà ad innescare l’input di crescita per quei territori mortificati

da troppo tempo a causa delle inoculate scelte ed ancor più eclissati a seguito

del tifone Coronavirus. Sarà necessario ricordare, che laddove latitano le

direttive di comando e langue la presenza dello Stato, i processi di

modernizzazione tardano a farsi sentire. In queste circostanze,

talvolta fan capolino sottoculture deviate e settori criminali come le

ndranghete che, approfittando della condizione d’incertezza, potrebbero fornire

aiuti fittizi alle famiglie e usurai che a mo’di avvoltoi approfittino dello

stato di bisogno diffuso tra le popolazioni.

È necessaria quindi un’iniezione di coraggio! Imperativa dovrà essere la

ripartenza e lo Stato dovrà ergersi a portatore sano di investimenti. Sarebbe

opportuno programmare alla svelta, non abbiamo più tempo per adagiarci sugli

allori.” Un problema quello delle infrastrutture che va avanti da decenni e che

sembra che nessuno capisca l’importanza per un rilancio definitivo della nostra

Calabria.

