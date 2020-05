Gli economisti alla prova della fase anti gnagnera. Che fare?

Nulla di nuovo sotto il sole dell’economia In un recente articolo su questo quotidiano, il direttore Claudio Cerasa ha rivolto un appello agli economisti per “uscire dalla trappola della nostalgia e aiutare tutti noi non a polemizzare sul passato ma a immaginare finalmente il futuro”. L’appello meri continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 01 Maggio 2020.

