La Ligue 1 chiude qui: Psg campione, ma è già rissa tra i club Marsiglia in Champions, Rennes ai preliminari. Lilla in Europa League, con Reims e Nizza, se non si disputeranno le finali delle coppe nazionali. Il Lione resta fuori. Scendono in Ligue 2 Amiens e Tolosa. Ma sono già pronti i ricorsi continua […]

La Redazione24

venerdì 01 Maggio 2020.

La Ligue 1 chiude qui: Psg campione, ma è già rissa tra i club

