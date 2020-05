Setien: “Lautaro al Barça? Chi non vorrebbe giocare con Messi…”

Setien: “Lautaro al Barça? Chi non vorrebbe giocare con Messi…” Sulla Gazzetta di oggi parla in esclusiva l’allenatore del Barcellona: “L’attaccante dell’Inter è un grandissimo calciatore. E per tanti poter stare al fianco di Leo è un incentivo enorme” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 01 Maggio 2020.

