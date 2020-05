Viva l’Italia del buon senso

Dove sta il buon senso che ha paura del senso comune e si nasconde, come da Alessandro Manzoni? Questo è il nostro problema oggi. Il governo che c’è, e per fortuna che non ce n’è un altro, fa quel che può, con risultati modesti ma solidi, con atteggiamenti minimalisti, dettaglisti, un andreottismo i continua a […]

La Redazione 24

,

venerdì 01 Maggio 2020.

