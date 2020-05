Al Comune di Melissa arriva la segnaletica anti-covid, piccoli passi verso la Fase 2

LO rende noto il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo

La Redazione

Melissa,

sabato 02 Maggio 2020.

Inizia a comparire per le strade del Comune di Melissa la segnaletica stradale che richiama il rispetto della distanza di sicurezza, l’utilizzo della mascherina e i guanti e anche le sanzioni possibili. Essa principalmente ha l’obiettivo di aiutare la popolazione residente a tutelarsi e ridurre il più possibile il rischio contagio anche in vista del rientro nei prossimi giorni di alcuni residenti. L’altra iniziativa assunta dall’amministrazione comunale è quella di inviare a tutte le attività e uffici pubblici un adesivo che segnala la distanza di sicurezza che dovrà mantenere l’utenza che si recherà nelle attività che da giorni 4 saranno riaperte. Dichiarazione del Sindaco Falbo: ” piccoli segnali che vogliono dimostrare la vicinanza alla nostra popolazione e aiutare tutte le attività che vorranno riprendere la loro attività . Ribadisco che il distanziamento sociale continua ad essere lo strumento più utile per combattere il virus ma anche la volontà di tornare nel più breve tempo possibile alla normalità con chiare prescrizioni da rispettare”

