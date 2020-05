Bambino di Cariati cade dal terzo piano di un palazzo, ferito gravemente

Indagano i carabinieri di Cariati per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

La Redazione

Cariati,

sabato 02 Maggio 2020.

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone a Cariati in provincia di Cosenza, esattamente dal terzo piano di uno stabile, rimanendo gravemente ferito. Il piccolo si trovava sul balcone della propria abitazione quando, per cause ancora da chiarie, è caduto di sotto.

Intervenuto immediatamente un infermiere che si trovava casualmente nelle vicinanze, ha prestato i primi soccorsi in attesa dei sanitari del servizio 118 che sono giunti sul posto, constatata la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato intubato. La prognosi è, al momento, riservata.

