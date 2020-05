Ibra e Maldini, riflessioni in corso. Il Milan attende il rendez-vous

sabato 02 Maggio 2020.

Ibra e Maldini, riflessioni in corso. Il Milan attende il rendez-vous

Prossimamente l’a.d. Gazidis incontrerà entrambi per parlare del progetto 2020-21: buone possibilità per lo svedese, più in bilico il d.t.



