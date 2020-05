Il Comune di CirÃ² Marina si attiene allâ€™ordinanza della Regione sull’apertura anticipata delle attivitÃ  di ristorazione

Il Comune di Cirò Marina si attiene all’ordinanza della Regione sull’apertura anticipata delle attività di ristorazione

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 02 Maggio 2020.

Come è noto, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile u.s. ha anticipato appunto allo stesso giorno 29, rispetto alla data del 04 maggio p.v. prevista nel DPCM del 26.04, la possibilità della vendita a mezzo asporto di prodotti di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie ed agriturismi e inoltre, discostandosi più marcatamente dal DPCM, ha consentito agli stessi esercizi commerciali la somministrazione mediante servizio con tavoli all’aperto, a condizione però che, per entrambe le attività , siano rispettate le non lievi misure anti-contagio previste nell’allegato 1.

È altresì noto che, secondo notizie di stampa, lo Stato si stia apprestando

ad impugnare la citata ordinanza regionale nel presupposto che essa violerebbe

una norma statale di rango superiore.

Questa Commissione Straordinaria tuttavia ritiene che fintantoché

l’ordinanza regionale esiste ed è in vigore se ne debba prendere atto anche

nella considerazione che eventuali provvedimenti delle Autorità comunali in

contrasto con essa ordinanza avrebbero sicura ragion d’essere solo in presenza

negli ambiti territoriali di rispettiva competenza di verificate situazioni

sanitarie e di diffusione del contagio che rendano oggettivamente inopportune

ed anzi suscettibili di conseguenze negative per la salute pubblica le

disposizioni regionali.

In assenza di tali situazioni (e questo è per fortuna il caso di Cirò

Marina, dove i casi di contagio restano estremamente limitati, circoscritti e

ormai risalenti alle passate settimane), si ritiene che l’Autorità comunale

abbia piuttosto il dovere di assicurare che le misure anti-contagio, cui

l’Ordinanza regionale ha subordinato la liceità delle attività di asporto e di

somministrazione con tavoli all’aperto, siano osservate nella maniera più

rigorosa e senza eccezione alcuna, anche nella considerazione che si tratta di

misure così stringenti, così limitative e così impegnative anche sotto

l’aspetto dell’impegno finanziario che verosimilmente ben pochi gestori avranno

la disponibilità di spazi ed anche la convenienza economica di porle in essere.

È in coerenza con le valutazioni sopraindicate che questa Commissione

ha già disposto che a cura della Polizia Locale sia impresso il massimo impulso

alle attività di controllo intese ad assicurare il più assoluto rispetto da

parte degli esercizi pubblici delle regole loro imposte e provvederà inoltre a

richiedere alla Prefettura di Crotone di voler disporre che anche gli Organi di

polizia statale possano fornire ogni possibile apporto ai controlli in

questione, tenuto conto del numero estremamente esiguo di vigili urbani

attualmente in organico.

Gli esercenti che decideranno di dar corso alle attività consentite

dall’Ordinanza della Regione Calabria sono pertanto sin d’ora avvisati che se

non lo faranno nel più completo rispetto delle misure anticontagio cui la

stessa ordinanza le ha subordinate si esporranno all’immediata sospensione

delle attività illecitamente condotte oltreché, ovviamente, alle non lievi

sanzioni previste dalla legge.

Senza contare che per il caso di rilevata, generalizzata e ricorrente

inosservanza delle misure previste nell’allegato 1 all’Ordinanza regionale è

già pronto e sarà immediatamente assunto il provvedimento inteso ad inibirne

l’applicazione nel territorio comunale, provvedimento in quel caso sì

pienamente giustificato dall’indefettibile esigenza di non esporre a maggior

rischio la salute della collettività .

