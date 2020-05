Mancini: “Zaniolo in azzurro non è stato un caso. Italia, ti aspetto a settembre”

La Redazione24

,

sabato 02 Maggio 2020.

Mancini: “Zaniolo in azzurro non è stato un caso. Italia, ti aspetto a settembre”

Il c.t. in collegamento col settore giovanile del Bologna: “Per me l’età non conta, allenatevi duramente e vi chiamo. L’attività della Nazionale? Spero riparta a settembre”



