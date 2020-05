Milan e Roc Nation: domenica alle 21 concerto benefico in diretta streaming con Alicia Keys, Kakà e altre star

Milan e Roc Nation: domenica alle 21 concerto benefico in diretta streaming con Alicia Keys, KakĂ e altre star

La Redazione24

,

sabato 02 Maggio 2020.

I rossoneri e il gigante dell’entertainment organizzano l’ evento “From Milan with love” per raccogliere fondi per chi lotta contro il Covid-19



