Radu rimonta: ora Ã¨ in pole come vice Handanovic

Radu rimonta: ora è in pole come vice Handanovic Il romeno favorito su Musso e Gollini per il ruolo di dodicesimo: costo zero, altro prodotto del vivaio da valorizzare e con una buona esperienza in Serie A

sabato 02 Maggio 2020.

Il romeno favorito su Musso e Gollini per il ruolo di dodicesimo: costo zero, altro prodotto del vivaio da valorizzare e con una buona esperienza in Serie A



