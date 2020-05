Cirò Marina avrà strade più sicure: nuovi dossi stradali, sarà completata la segnaletica orizzontale e installazione arredi urbani

Continua il piano di intervento della Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, con i lavori coordinati dall’Ing. Ferdinando Iacovino

Cirò Marina,

domenica 03 Maggio 2020.

Terminata la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi agli “interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e installazione di arredi urbani”. In data 28 Aprile il seggio di gara istituito c/o la SUA di Crotone ha pubblicato, sulla propria piattaforma, la graduatoria con la proposta di aggiudicazione formulata in favore dell’impresa “Sestito Giancarlo & Figli” con sede a Crotone. -E’ quanto comunica l’Ing. Iacovino-

Si tratta di un intervento articolato che contribuira’ in maniera significativa a migliorare le condizioni di decoro urbano oltre che a migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza di molte delle arterie stradali cittadine. Dal lungomare Nord, al centro cittadino e soprattutto nelle aree periferiche sono molte le strade comunali che subiranno un restyling. -continua Iacovino- Prevista anche la realizzazione di nuovi dossi stradali, il completamento della segnaletica orizzontale, il rifacimento di buona parte di quella verticale e l’installazione di arredi urbani (cestini per la raccolta differenziata e banchine). Alla procedura di gara, aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., hanno partecipato 88 operatori economici. Dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione sono state già attivate le procedure per la verifica, tramite il sistema AVCPASS, dei requisiti autodichiarati dall’impresa in sede di gara. Inoltrata altresì, tramite la BDNA, la richiesta di informazione antimafia. I lavori si prevede che potranno iniziare entro metà del prossimo mese di Giugno.

