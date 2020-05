CirÃ² Marina: lâ€™incrocio nei pressi dellâ€™Hotel Gabbiano sarÃ  riaperto a giorni

Cirò Marina: l’incrocio nei pressi dell’Hotel Gabbiano sarà riaperto a giorni

Lo rende la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, con i lavori guidati dal Responsabile dell’area Tecnica, Ing. Ferdinando Iacovino

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 03 Maggio 2020.

A seguito di procedura attivata tramite il MEPA (Mercato Elettrico della Pubblica Amministrazione), sono stati aggiudicati i lavori di ripristino del piano viabile in Via Tridico e in tratti saltuari di alcune strade del centro abitato. -Afferma l’Ing. Iacovino- Questo lotto di lavori appena aggiudicato consentirà , in pratica, di aprire già nei prossimi giorni l’incrocio nei pressi dell’Hotel Gabbiano, chiuso da qualche mese, causa l’esecuzione di urgenti lavori di ripristino della funzionalità idraulica del tratto terminale del canale di raccolta delle acque bianche che attraversa appunto Via Tridico.

-continua Iacovino- I lavori, previo invito a tre operatori economici del posto possessori di impianto per il confezionamento di conglomerato bituminoso, sono stati aggiudicati all’impresa ICMB SAS di Sammarco Francesco & C. da Cirò Marina. Adesso l’obiettivo della Commissione Straordinaria e’ quello di aprire integralmente Via Tridico per restituirla finalmente alla città dopo gli eventi alluvionali dell’Ottobre 2018.

