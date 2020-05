Continuano ininterrottamente, ormai da oltre 10 mesi, le attivitÃ  sull’impianto di depurazione delle acque reflue a CirÃ² Marina

Continuano ininterrottamente, ormai da oltre 10 mesi, le attivitĆ sull’impianto di depurazione delle acque reflue a CirĆ² Marina

Il lavoro della Commissione Straordinaria continua per il bene del paese, con la supervisione dellā€™Ing. Iacovino dirigente Tecnico del Comune di CirĆ² Marina

La Redazione

CirĆ² Marina,

domenica 03 Maggio 2020.

Gli interventi, lo ricordiamo, riguardano le migliorie a costo zero per il Comune che, la societĆ MKE aveva proposto in fase di gara e grazie alle quali si era aggiudicato il servizio di gestione dellā€™impianto, per la durata di cinque anni con scadenza dello stesso fissata a febbraio 2021. -Afferma l’Ing. Iacovino- Si tratta di investimenti di decine di migliaia di euro a carico del gestore che una volta terminati contribuiranno ad incrementare sensibilmente lā€™efficienza depurativa e gestionale dellā€™impianto stesso.

A tal proposito nella giornata del 30 Aprile 2020 sono state ultimate le attivitĆ di ripristino della funzionalitĆ di una delle piĆ¹ importanti sezioni costituenti l’impianto ossia la sezione di dissabbiatura (vedere foto) che da oltre 10 anni era rimasta totalmente fuori servizio non permettendo cosƬ di estrarre a monte dell’impianto le sabbie grossolane presenti nei reflui fognari in ingresso allo stesso. Tale attivitĆ si aggiunge alle altre fin qui realizzate con costi a totale carico di MKE tra le quali ricordiamo: lo svuotamento e la pulizia delle vasche costituenti il comparto biologico delle due linee del depuratore, il ripristino della funzionalitĆ della seconda nastropressa per la disidratazione meccanica dei fanghi, la riparazione del compressore per l’ossigenazione dei fanghi presenti nel digestore, il ripristino della funzionalitĆ del secondo rotostacciatore, lā€™installazione di due sonde di misura dellā€™ossigeno disciolto nelle vasche di ossidazione che modulano il funzionamento del compressore, il ripristino del sistema di illuminazione esterna dellā€™impianto con fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti con tecnologia a LED, la riparazione di una delle due pompe della miscela aerata nella sezione denitrificazione/ossidazione. Queste attivitĆ – continua Iacovino- unitamente allo smaltimento di notevoli quantitĆ di rifiuti prodotti hanno permesso di avere un impianto maggiormente efficentato rispetto al passato con conseguente miglioramento del processo depurativo delle acque in uscita e conseguente beneficio per tutti i cittadini di CirĆ² Marina oltre che per l’ambiente circostante.

Le attivitĆ migliorative a carico della Ditta MKE non si fermeranno e proseguiranno anche nel mese di maggio. Nelle prossime settimane infatti la MKE provvederĆ al ripristino ed alla pitturazione di buona parte delle carpenterie metalliche presenti: cancelli, parapetti, tettoie, etc presenti in area impianto. Verraā€™ installato un nuovo compressore di scorta a quello riparato per la sezione digestione fanghi e soprattutto si procederĆ con lā€™installazione di una serie di strumenti di misura per il controllo automatizzato dei parametri dei reflui nelle varie sezioni dell’impianto (PH, Ammoniaca, Temperatura, portate, Solidi Sospesi e cloro, abbattimento del fosforo) nonchĆ© alla fornitura di un campionatore automatico e di uno portatile nonchĆ© alla riparazione della seconda pompa della miscela areata della sezione denitrificazione/ossidazione, il tutto con costi a totale carico dellā€™impresa MKE gestore dell’impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui ad esso afferenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA