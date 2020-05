Coronavirus, 3 maggio: nessun nuovo contagio nei comuni della provincia di Crotone, 1 guarito

La Redazione

Crotone,

domenica 03 Maggio 2020.

Ad oggi nella provincia di Crotone risultano 118 casi complessivi di infezione da coronavirus, 57 attuali positivi (-1), dei quali 8 ricoverati all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e 3 in altri ospedali, 0 in terapia intensiva, 32 sintomatici (-1), 14 asintomatici, 6 deceduti, 55 guariti (+1) e 1689 in quarantena domiciliare (+10).

Le persone risultate positive al Coronavirus nei comuni della provincia sono:

Cirò: 1

Cirò Marina: 13

Crotone:Â 75

Cutro: 12

Isola Capo Rizzuto: 8

Melissa: 1

Rocca di Neto: 1

Strongoli: 6

N.N.: 1

