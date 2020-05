Coronavirus: anche il sindaco di Cirò Paletta non rispetta l’ordinanza regionale sull’aperture delle attività di ristorazione

Paletta: La mia ordinanza di disapplicazione dell’ordinanza della Presidente Santelli non ha fondamenti politici bensì solo ed esclusivamente di tutela dei miei concittadini

Cirò,

domenica 03 Maggio 2020.

In merito al non rispetto dell’ordinanza regionale avanzata da alcuni sindaci, – il sindaco di Cirò Francesco Paletta  scrive in una nota:“La mia ordinanza di disapplicazione dell’ordinanza della Presidente Santelli non ha fondamenti politici bensì solo ed esclusivamente di tutela dei miei concittadini in un periodo, come il lungo ponte del primo  maggio, che poteva creare tanta confusione”. Ci tengo a sottolineare– prosegue il primo cittadino- che il sottoscritto non ha firmato alcun documento predisposto dalla Provincia di Crotone ne tantomeno può essere utilizzata la strategia del silenzio assenso, considerato che il sottoscritto non ha dato nessun ok alla nota in questione anche con il tramite del gruppo wattzap a cui tutti i sindaci sono iscritti. A nessun rappresentante istituzionale, tantomeno al Presidente f.f. , è permesso di confutare tale semplice concetto che ho già espresso in altre sedi. La mia presa di posizione sull’ordinanza della regione, così come quella degli altri sindaci, non può essere strumentalizzata in un momento così delicato e complesso in cui tutti siamo chiamati al massimo senso di responsabilità . Mi auguro che questa disapplicazione dell’ordinanza Santelli non sia piuttosto vanificata, nei prossimi giorni, da parte dei rappresentanti dei territori limitrofi che allo stato non hanno deciso. E ancora- la mia guida come sempre è il buon senso e soprattutto il rispetto verso tutti i miei concittadini che hanno tenuto un comportamento esemplare in questi due mesi . Mi auguro-conclude Paletta- che si possa presto avere una linea comune tra Governo e Regione per fare ripartire al più presto l’economia che è in grande sofferenza con la cosa più immediata da fare che è quella di immettere liquidità alle tante aziende ed attività produttive che potrebbero anche non riaprire più.

