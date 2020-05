Coronavirus, Crotone: Confindustria dona mascherine alle Forze dellâ€™Ordine ed alla Prefettura

Coronavirus, Crotone: Confindustria dona mascherine alle Forze dell’Ordine ed alla Prefettura

Il Prefetto di Crotone Tiziana Tombesi ringrazia il Presidente di Confindustria Mario Spanò

La Redazione

Crotone,

domenica 03 Maggio 2020.

Un ringraziamento per il dono dei dispositivi di protezione individuale effettuato giovedì 30 aprile, da destinare alle Forze dell’Ordine ed alla Prefettura, che potrà utilizzarle sia per il proprio personale che per altri Enti che ne avessero necessità .

Si tratta di dispositivi di protezione individuale

indispensabili in questo momento di emergenza sanitaria che richiede l’adozione

di particolari cautele. Per questa ragione, il Prefetto esprime vivo

apprezzamento per il gesto di solidarietà e di generosità con cui Confindustria

ha deciso di manifestare la propria vicinanza alle Istituzioni.

Le Istituzioni pubbliche non possono che trarre

beneficio dalla collaborazione con tutti gli Enti che compongono la società ,

contribuendo al medesimo obiettivo del bene comune. Questa ne è la

dimostrazione tangibile.

