Coronavirus, Fase 2. Il Comitato Aeroporto Crotone: “Vogliamo esser liberi di partire e liberi di tornare!”, ecco due testimonianze

E’ quanto comunica il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

Crotone,

domenica 03 Maggio 2020.

Domani inizierà la fase 2 per tutta l’Italia, anche

per quelle regioni che sono state sin da subito zone rosse e chiuse.

Tanti cittadini italiani potranno rivedere i propri

congiunti, ritornare al proprio lavoro ma per i cittadini crotonesi tutto

questo sarà quasi impossibile visto la carenza di mezzi di trasporto pubblici!

In allegato due testimonianze pervenute in questi

giorni una di Raffaella Rimoldi e l’altra di Michela (nome di fantasia) che

appunto dimostrano ciò che inesorabilmente tutti noi cittadini vivremo nei

prossimi mesi.

Nessuno ha previsto la fase 2 per i cittadini di Crotone?

Noi speriamo che il governo regionale ed il governo

nazionale, a cui abbiamo inviato testimonianze, prenda atto delle criticitÃ

ancor più accentuate e ponga in essere urgentemente delle soluzioni.

La compagnia irlandese Ryanair ha già due volte

messo in vendita i biglietti e poi li ha annullati con molta facilità .

Non è possibile che il nostro diritto alla mobilitÃ

possa essere subordinato alla Ryanair che è una società privata con un’unica

finalità : il profitto!

Noi non smetteremo di lottare!

Vogliamo esser liberi di partire, liberi di tornare!!!



Testimonianza di Michela

(nome di fantasia)

Sono Michela e

devo tornare a Crotone da bologna

Faccio parte di

quei cittadini del volo cancellato il 22 dicembre quando con 2 anziani genitori

e mi propinavano 12 ore di pullman, in quell’occasione potevano organizzarsi

per tempo e farci partire da Lamezia come appunto ho saputo che hanno fatto

successivamente.

Alla fine sono

riuscita a partire con i miei genitori per le feste natalizie e raggiungere

Bologna dove purtroppo sono rimasta bloccata prima per problemi di salute e poi

per il blocco covid-19.

Mio padre è

deceduto qui a Imola e noi non siamo potuti tornare a casa per accompagnarlo al

cimitero. Mio padre tornato da solo in un carro funebre il 15 aprile.

Ora sono sola a

Bologna con mia mamma che ha 75 anni ed ha una protesi al ginocchio.

Dal 4 maggio

abbiamo saputo che è possibile tornare a Crotone, siamo stanche, provate dal

dolore e dalla lontananza e per questo vorremmo tornare nella nostra città ma

ora il problema: come tornare?

Sto controllando

i voli aerei ma la Ryanair prima ha messo in vendita i biglietti per giorno 8

maggio, poi giorno 15 maggio ora giorno 22 maggio ed io non so cosa fare.

Noi saremmo

disposti ad aspettare il 22 maggio poiché l’aereo è molto comodo per mia madre

75enne grazie anche all’assistenza a bordo poiché a causa della sua protesi

difficilmente potrebbe fare 8 ore di treno con cambio a Roma e poi da Lamezia

un’altra ora e mezza in macchina. Sarebbe una tortura assurda salire e scendere

dai treni o camminare fino a chissà quale binario per la coincidenza e, infine,

dovremo chiedere anche il favore a qualche amico o parente di venirci a

prendere a Lamezia terme.

Ho, comunque,

valutato questa ipotesi ma al momento i treni sono liberi dal 14, quindi se

fosse sicuro, una settimana in più cambierebbe poco.

Ho tanta voglia

di ritornare nella mia città , scapperei già giorno 4 ma siamo come sempre

penalizzati!

Non so cosa fare, lontano da casa mi assale ancor di più la tristezza.

Bologna, 2 maggio 2020

Testimonianza di Raffaella

Rimoldi

Noi praticamente

siamo venuti a Capo Rizzuto il 5 marzo. Eravamo io, mio marito e mia figlia

perché avevamo preso a gennaio insieme ai biglietti per venire in vacanza il 15

agosto anche quelli per fare un weekend i primi di marzo con i parenti e

soprattutto i suoceri che vediamo poche volte all’anno.

A gennaio

l’emergenza Covid non c’era ancora. Il 24 febbraio da noi al nord era tutto

chiuso; scuole chiuse, il maneggio dove lavoro con i bambini in un’attivitÃ

ludica è stato chiuso, la mia bambina a casa e la mia attività chiusa mentre ci

sono i cavalli da mantenere.

Quindi ci siamo

imbarcati sul volo per il sud mossi da diverse esigenze, un po’ per il fermo

della società imposto al nord un po’ per riabbracciare i nostri parenti al sud.

Doveva essere un

viaggio di qualche giorno un semplice weekend, come quelli che abbiamo giÃ

vissuto negli ultimi anni grazie ai voli, quindi da Orio siamo partiti tutti

insieme.

Poi il 7 sera,

era il primo sabato di marzo, è venuto fuori il nuovo decreto con il blocco

totale delle regioni dall’8 di marzo. Noi avevamo il volo pronto, tutto

programmato, abbiamo fatto il check-in tutte e tre ma alla fine è partito solo

mio marito mentre noi siamo rimaste qui.

I motivi di

quella scelta erano molteplici la mia attività era comunque chiusa, mentre

l’attività dove lavora di mio marito non ha mai chiuso, e visto che lui doveva

comunque andare a lavorare per esigenze economiche e, quindi, il rischio di

contrarre il virus sarebbe stato maggiore, così la mia famiglia dall’8 marzo è

divisa tra nord e sud, io e la mia piccola con i miei suoceri mio marito al

nord con mia mamma.

Pensavamo ad una

situazione temporanea ma successivamente Ryanair ha tolto i voli da Crotone ed

il rientro presso il proprio domicilio è stato presto interdetto.

Mi sono

ritrovata bloccata ad Isola Capo Rizzuto, certo non mi posso lamentare perché

vivere la quarantena al sud non è stata di certo come viverla al nord, nella

mia città Mezzago in Brianza.

Ora,

costantemente penso a mio marito a casa da solo, mia mamma malata di Alzheimer

è peggiorata. Il centro diurno al quale andava è chiuso da metà marzo; ho

dovuto organizzare tutto dal sud trovando una persona che la possa seguire non

potendosi più gestire neppure per i pasti. Mia mamma abita vicino a noi ma mio

marito riesce a vederla solo alla sera anche se abbiamo paura visto che lui

lavora e può contrarre il Covid e trasmetterlo involontariamente a mia mamma

già così delicata.

L’unica

personale che potrebbe assistere mia mamma è mio cognato ma la moglie lavora in

ospedale di Bergamo proprio in un reparto Covid quindi anche in questo caso il

rischio è molto alto. Questa è la mia situazione e sono veramente triste ed

amareggiata.

Quando abbiamo

sentito Conte ed il nuovo decreto in cui si sarebbe allentata la situazione dal

4 maggio dando la possibilità di poterci spostare dalla Calabria solo per

comprovate esigenze dando la possibilità di rientro al domicilio abbiamo tirato

un sospiro di sollievo.

A fine aprile,

quindi, mio marito ha cercato il primo volo disponibile: risultato l’8 maggio,

biglietti immediatamente comprati! Chiediamo conferma all’aeroporto di Crotone

che ci assicurano la ripartenza dei.

Poi, invece,

qualche giorno fa mio marito ha ricevuto un’email in cui venivamo informati che

il volo dell’8 era stato annullato! Di nuovo, eravamo bloccati!

Cerchiamo

nuovamente il primo volo disponibile ed Abbiamo subito deciso di comprare i

nuovi biglietti dal 15 maggio. Il 2 maggio abbiamo ricevuto un’ennesima email

in cui si annullava il volo del 15 suggerendoci il volo del 22 maggio.

Il volo era

costato 90 euro per ritornare al Nord dai miei cari ed alla mia “normalità ”. Io

devo, ormai, in ogni caso rientrare. Mia mamma ha bisogno di me. Non posso aspettare

altri 20 giorni qui e poi tornare a casa e fare altri 15 giorni di quarantena

li (questo ho capito).

Quindi più tardi

rientro, più tardi potrò ritornare ad assistere mia mamma ed eventualmente

disponibile per la mia attività .

Adesso ho

necessità di tornare a casa!

Siamo disposti a

tutto ma siamo bloccati qui.

L’unica

possibilità è partire il 18 da Lamezia terme ad un prezzo veramente altissimo

ma non sappiamo come arrivare allo scalo di Lamezia! Non ci sono mezzi ed i

miei suoceri non riescono ad accompagnarci!

Il mio lavoro

che si svolge prevalentemente all’aperto quasi sicuramente riaprirà il 18

maggio ma come farò io ad essere li se il primo volo da Crotone è il 22 e poi

dovrò fare anche 15 giorni di quarantena?

Nonostante

tutto, siamo disposti a comprare nuovamente il biglietto del 22 maggio ed

aspettare per 4 giorni ma vogliamo che il volo sia garantito altrimenti anche

quest’attesa potrebbe essere inutile ed avere anche conseguenze negative sul

lavoro!

Isola di Capo

Rizzuto, 3 maggio 2020

