Crucoli, Festa di Manipuglia in streaming

Il programma reso noto dal Parroco Don Matteo Gicobbe

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

domenica 03 Maggio 2020.

“Cari fratelli e sorelle, viviamo

questo mese di maggio con la particolare intensitĂ con cui il popolo di Dio

esprime il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria.”

Celebrazione di Don Matteo in onore di Manipuglia

Così il parroco di Crucoli, don

Matteo Giacobbe, nell’introdurre il calendario religioso della Festa Patronale

Mariana 2020 in onore della madonna di Manipuglia, protettrice di Crucoli.

Un’edizione, ovviamente, che non

vivrĂ i consueti appuntamenti civili, per effetto delle note restrizioni per il

contenimento del coronavirus, ma che comunque sarĂ aperta alla preghiera dei

fedeli del posto e di quelli sparsi in tutto il mondo, grazie ai social, ai

quali è affidata la piena condivisione dei momenti religiosi in programma.

“E’ tradizione, in questo mese, –

aggiunge infatti don Matteo – pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una

dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno

costretto a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensato

di proporre a tutti di riscoprire la bellezza della preghiera a casa, insieme o

da soli, ma in ogni caso nella semplicità ; ed è facile trovare, anche in

internet, dei buoni schemi da seguire.”

Le celebrazioni, dunque, che di

svolgeranno a porte chiuse e potranno essere seguite in diretta sulle pagine

facebook “MariaSsDiManipuglia” e “Donmatteo.giacobbe”, saranno le seguenti:

dal 5 al 13 maggio, dalle ore

18,00, il Rosario, la Novena e la Santa Messa; il 14,15 e 16 maggio, alle ore

18,00 il Triduo Solenne; domenica 17 maggio, alle ore 9,00 e lunedì 18 maggio

alle ore 11,00 la Santa Messa Solenne.

La Chiesa resterĂ comunque aperta

nei giorni della novena e della Festa, dalle ore 9,00 alle 12,00, mentre per

eventuali offerte, rende noto lo stesso Amministratore Parrocchiale, è

disponibile il numero di Conto Corrente Postale 22474878 specificando la

causale “Festa Patronale Madonna di Manipuglia 2020”

“Contemplare insieme il volto di

Cristo con il cuore di Maria – conclude don Matteo – ci renderà ancora più

uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova.”

