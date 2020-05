Il Ponte è un modello per le competenze non per le procedure

Ha ragione Renzo Piano, il completamento del nuovo Ponte di Genova non può essere una festa, ma certamente costituisce l’occasione per ragionare sulle azioni da intraprendere per trasformare questo risultato in una buona pratica, dove al centro ci sono tecnologie, know how, competenze e management. continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

domenica 03 Maggio 2020.

